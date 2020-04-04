Мурманск, , 22:10 — REGNUM Мурманский суд вынес еще одно решение о принудительной госпитализации нарушителя самоизоляции.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, иск был подан на женщину, которая вернулась в Мурманск из Финляндии, но не соблюдала режим самоизоляции и создавала угрозу распространения коронавируса.

«Она обязана была находиться дома, а также сдать анализы на CoViD-19, но всё это проигнорировала. В ходе мониторинга специалистами Роспотребнадзора она была выявлена как нарушитель режима самоизоляции», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Октябрьский суд вынес аналогичное решение в отношении трех жителей Мурманской области.

Напомним, нарушение режима самоизоляции предварительно стало причиной заражения нескольких жителей города Апатиты. Местный житель, вернувшийся с Кубы, проигнорировал требование самоизолироваться, после чего опасный вирус был обнаружен у тех, кто с ним контактировал. Вчера опасный коронавирус был также подтвержден у трех медиков городской больницы, часть здания пришлось закрыть на карантин. Всего в Мурманской области подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом.