Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Соединённых Штатах достигло 290 606 человек. Об этом 4 апреля свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, за сутки на территории страны выявили еще 13 611 случаев заболевания СOVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции сообщил, что число людей, скончавшихся от коронавируса за минувшие сутки в штате Нью-Йорк, составило 630.

По его словам, всего на территории штата с начала эпидемии коронавируса скончались 3565 человек.

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