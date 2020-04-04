Рига, , 21:38 — REGNUM В больнице латвийского города Огре закрыто отделение интернатуры, на самоизоляции находятся 27 медиков. Об этом 4 апреля сказал председатель правления больницы Дайнис Широв порталу Diena.lv.

«В данный момент в больнице происходит эпидемиологическое расследование, производится дезинфекция, усилены меры гигиены, до понедельника приём в больницу проводится не будет», — сказал он.

Напомним, в пятницу, 28 марта, в больницу Огре поступил заболевший СOVID-19 пациент. В понедельник, 30 марта, диагноз «коронавирус» был подтверждён у одного из врачей больницы.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии СOVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.