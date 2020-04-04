Москва, , 21:26 — REGNUM Двое пациентов, ранее заразившихся коронавирусом, скончались в столице Российской Федерации. Об этом сообщили 4 апреля в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В сообщении штаба отмечается, что у пациентов, возраст которых составлял 58 и 70 лет, были сопутствующие заболевания (сахарный диабет, гипертония, хронический бронхит).

«В Москве скончались два пациента… — говорится в сообщении. — Пациенты имели сопутствующие заболевания».

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля власти Москвы сообщили, что в столице за минувшие сутки было подтверждены 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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