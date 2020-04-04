Москва, , 21:30 — REGNUM В Москве за несоблюдение мер по дистанцированию работников и посетителей предприятий в 1,5 метра юридические лица оштрафуют на сумму до 1 млн рублей. Об этом 4 апреля сообщается на сайте столичной мэрии.

«Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в т.ч. обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями», — написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, за нарушения требований организации социального дистанцирования индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Если же в результате нарушения был причинен вред здоровью человека или его имуществу, то заплатить придется от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Напомним, ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что техническая инфраструктура столицы полностью готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил домашней самоизоляции жителями столицы.

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