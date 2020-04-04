Нью-Йорк, США, , 21:10 — REGNUM Число людей, скончавшихся от коронавируса за минувшие сутки в штате Нью-Йорк, составило 630. Об этом, как передает телеканал ABC, сообщил 4 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции.

По его словам, всего на территории штата, по последним данным, скончались с начала эпидемии коронавируса 3565 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции сообщил, что власти Китая отправили в штат Нью-Йорк безвозмездно тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких.

По его словам, партия гумпомощи будет доставлена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в ближайшее время.

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