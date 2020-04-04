Монровия, , 20:50 — REGNUM В Либерии скончался первый пациент, ранее заразившийся новым коронавирусом. Об этом, как передает ИА «Синьхуа», сообщила 4 апреля министр здравоохранения страны Вильгельмин Джаллах журналистам в столице страны Монровии.

По ее словам, 72-летний мужчина, проходивший лечение в больнице, скончался сегодня рано утром.

Министр здравоохранения страны также добавила, что за сутки в Либерии выявили еще три новых случая заражения коронавирусом. По ее словам, общее число заболевших СOVID-19 в стране возросло до 10 человек.

Как передавало ИА REGNUM, в конце марта глава Либерии Джордж Веа исполнил песню, повышающую осведомленность о распространении коронавируса.

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