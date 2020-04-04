Шанхай, Китай, , 21:16 — REGNUM В китайском городе Шанхае с 30 марта закрыты туристические достопримечательности. Об этом сообщило издание Red Star News.

По данным журналистов, данная мера призвана для предотвращения новой волны эпидемии коронавирусной пневмонии и борьбы с ней, а также для защиты здоровья и безопасности туристов. Так, в Шанхае закрыты для посещения туристов телебашня «Восточная жемчужина», Башня Цзинь Мао и ряд других туристических мест.

Отмечается, что закрытие туристических мест произошло на фоне угрозы нового витка эпидемии коронавируса в Китае, который может начаться от туристов, приезжающих из-за рубежа.

«В настоящее время мы должны продолжать защищать от двойных рисков, связанных с местными случаями и распространением импортированных случаев за границей, оперативного выявления, быстрого лечения и точной профилактики и контроля», — цитирует издание представителя национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фэна.

Напомним, в Китае 4 апреля объявлен День национального траура по погибшим от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

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