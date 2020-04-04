Магнитогорск, Челябинская область, , 20:33 — REGNUM Семьи погибших на улице Доменщиков в Магнитогорске получат по миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Тяжело пострадавшие граждане смогут получить по 400 тысяч. А за полную потерю имущества компенсация будет на уровне 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в пятиэтажке на улице Доменщиков произошёл взрыв газа и затем начался пожар. Погибли три человека, в том числе ребёнок.

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