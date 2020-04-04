Москва, , 19:55 — REGNUM Техническая инфраструктура Москвы полностью готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил домашней самоизоляции жителями столицы. Об этом 4 апреля сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с помощью данной системы будет осуществляться контроль за перемещениями горожан во время режима самоизоляции. Он подчеркнул, что ее внедрение «сохранит возможность целевых перемещений по городу», например, на работу, в магазин, аптеку или в поликлинику, если даже они расположены в другом районе города.

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Однако, система контроля необходима именно для выявления грубых случаев нарушения режима самоизоляции.

«Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан», — заявил Лысенко.

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Напомним, ранее, 2 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге анонсировал развёртывание умной системы контроля, которая будет отслеживать соблюдение москвичами режима домашней самоизоляции.

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