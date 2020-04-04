Рим, , 19:40 — REGNUM За последние сутки в Италии число скончавшихся от заражения коронавирусом составило 681. Об этом сообщили в субботу, 4 апреля, в Департаменте гражданской защиты Италии.

Согласно данным ведомства, общее число жертв заболевания в стране достигло 15 362 человек.

За последние сутки на территории Италии также подтверждено 2886 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных пациентов, включая умерших и вылечившихся, достигло 124 632 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля министр труда Италии Нунция Катальфо заявила, что общий объем финансовой поддержки, которую власти Италии намерены оказать гражданам в апреле 2020 года, составит 18 млрд евро.

Читайте также: Власти Италии обещают помочь тем, кто получает зарплаты в конвертах