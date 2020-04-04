Нью-Йорк, США, , 19:28 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило отметку в 113 тыс. человек. Об этом, как передает CNN, сообщил 4 апреля губернатор штата Эндрю Куомо на брифинге для прессы.

По его словам, на сегодняшний день число заболевших СOVID-19 достигло 113 704 человек, а количество умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, достигло 3565.

Напомним, ранее на сайте Университета Джонса Хопкинса сообщалось, что количество умерших от последствий заболевания COVID-19 в США достигло 7077 человек.

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