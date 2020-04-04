Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:33 — REGNUM Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») приостановила с 3 апреля по 1 мая выполнение рейсов из Москвы в четыре города Дальнего Востока.
Как сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе перевозчика, это продиктовано «общим падением спроса на авиационные перевозки», а также «решением региональных властей о временном ограничении авиасообщения».
Приостановлено выполнение следующих рейсов:
Москва — Хабаровск — Москва (SU6287, SU6288, SU6297, SU6298);
Москва — Южно-Сахалинск — Москва (SU6283, SU6284);
Москва — Владивосток — Москва (SU6281, SU6282);
Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва (SU6285, SU6286).
Подробную информацию о ситуации с отменой рейсов можно получить в пунктах продаж билетов и по телефонам +7 495 223−5555 (Москва), 8−800−444−5555 (звонок по России бесплатный), *555 (с мобильных телефонов).
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Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозчики сокращают число рейсов из-за снижения спроса на билеты в период пандемии коронавируа.
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