Ульяновск, , 19:08 — REGNUM В Ульяновской области стали известны результаты первичных тестов на новую коронавирусную инфекцию. В 15 случаях исследования дали положительный результат. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 4 апреля, заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Глава региона проинформировали, что ситуация в области «с распространением коронавирусной инфекции изменилась».

«Мы ожидаем результатов повторных тестов уже у 15 человек из Ульяновской области, первичные анализы которых показали наличие коронавируса. Пока результаты повторных анализов не вернулись», — сказал Сергей Морозов, что накануне власти приняли «все необходимые меры, чтобы минимизировать возможные последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно о том, что в двух районах Ульяновской области первичные тесты на коронавирус дали положительные результаты у двух пациентов — из посёлков Новоспасское и Карсун. Губернатор Сергей Морозов отмечал, что если пациент из Новоспасского проявил ответственность, то «карсунский случай демонстрирует определённую беспечность».

3 апреля в трёх посёлках был введён особый режим движения на въездных участках.

По данным управления Роспотребнадзора на 4 апреля, под наблюдением врачей находились 539 человек.

Ранее в регионе был подтверждён один случай коронавируса: у вернувшегося из Англии 15-летнего подростка, который прошёл лечение и 2 апреля был выписан из больницы.

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