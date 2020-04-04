Кейптаун, , 19:18 — REGNUM В Южно-Африканской Республики от последствий заражения коронавирусной инфекции скончались два человека. Об этом 4 апреля сообщил министр здравоохранения страны Цвели Мхизе, заявление которого обнародовано на сайте ведомства.

По его словам, скончавшиеся были в возрасте 80 и 81 лет. Чиновник подчеркнул, что в ближайшее время ожидается увеличение числа заразившихся, так как в стране планируется увеличение тестирования на предмет заражения.

Напомним, на сегодняшний день число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1 млн 140 тыс. человек, число скончавшихся составляет свыше 60 тыс. человек.

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