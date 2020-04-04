Сингапур, , 18:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Сингапуре выявлено еще 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В минздраве уточнили, что по состоянию на 4 апреля в стране всего выявлено 1189 случаев заражения коронавирусом. По последним данным, от заболевания СOVID-19 скончались шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта власти Сингапура потребовали от компаний страны переводить на удаленную работу максимальное число сотрудников, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

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