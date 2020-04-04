Чебоксары, , 18:28 — REGNUM В Чувашии сегодня, 4 апреля, стало известно ещё о двух подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, оба заболевших — вернувшиеся из Москвы жители Чувашии.

«Там они сдали анализы и, не дожидаясь результатов, решили уехать домой. Один из них приехал в Чебоксары на автобусе, второй на личном автомобиле», — говорят в минздраве, отметив, что после возвращения они находились дома в самоизоляции.

В настоящее время оба госпитализированы «с соблюдением всех правил безопасности», их поместили в БСМП. Кроме того, взяты анализы у родственников, ведется отработка контактировавших с ними лиц.

Врачи отмечают, что пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Отметим, что это уже третий случай, когда граждане, сдав тесты в Москве и не дожидаясь результатов анализов, едут в Чувашии. 2 апреля в Чебоксарах была изолирована работавшая в Москве жительница Нижневартовска, которая заразилась в Москве, не дождавшись результатов исследования, на автобусе приехала в Чувашию — по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. После происшествия под медицинское обследование взяты 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пациент с подтверждённым коронавирусом выписан из больницы сегодня, 4 апреля.

«Повторные тесты показали отрицательный результат. Последствия заболевания также устранены. По состоянию на момент выписки он здоров», — говорят в министерстве здравоохранения.

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