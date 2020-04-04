Москва, , 18:18 — REGNUM В России ежедневно проводится от 34 до 37 тыс. медицинских тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 4 апреля сообщила в ходе пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня тестируем порядка 34—37 тыс. человек в сутки. Это большие цифры, мы будем увеличивать это количество», — отметила глава ведомства.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. За весь период выписано из больниц по выздоровлению 333 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалистами было рассчитано несколько сценариев развития событий по борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Среди них были как самый оптимистичный, так и самый неблагоприятный. По словам главы Роспотребнадзора, в настоящее время в стране события развиваются по оптимистичному сценарию.

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