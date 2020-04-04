Киев, , 17:54 — REGNUM С 14−15 апреля на Украине может начаться пик заболеваемости СOVID-19, если не будут в стране соблюдаться жесткие карантинные меры. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко на брифинге.

«Если мы (власти Украины) не предпримем более жестких ограничительных карантинных мероприятий, то можем ожидать пика заболеваемости уже с 14−15 апреля», — сказал Ляшко.

По его словам, в лечебные учреждения страны может поступить большое количество больных, что приведет к «большому количеству негативных последствий».

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что двадцать украинских медработников отправляются на самолете национальной гвардии Ан-74 в итальянский регион Марке. По его словам, украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса.

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