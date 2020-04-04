Майкоп, , 17:53 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в лаборатории Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в которой проводят исследования анализов граждан на возможное наличие нового типа коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА, Мурат Кумпилов пообщался с врачами, ознакомился с условиями работы и поблагодарил специалистов за самоотверженный труд.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в лаборатории Управления Роспотребнадзора Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Спасибо большое вам и всем врачам, медработникам, которые сегодня делают всё возможное, чтобы остановить распространение нового вируса. Именно медики находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Ваш труд достоин аплодисментов, глубокого уважения и благодарности со стороны всех жителей. Наша задача — сделать все необходимое, чтобы создать медикам необходимые условия для работы и сберечь их здоровье», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава региона ознакомился с полной цепочкой работы лаборатории от подготовки проб до получения результатов биоматериалом. Всего на исследование анализа уходит около четырёх часов, результат готов в день сдачи.

Руководитель Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний рассказал, что в исследованиях на коронавирус задействован 21 специалист. Для беспрерывной деятельности лаборатории организовано три смены. На данный момент здесь уже проведено три тысячи анализов на новый коронавирус. Анализы берут у людей из группы риска: у жителей региона, приехавших из-за рубежа, контактировавших с больными гражданами или подозреваемыми на инфицирование коронавирусом, а также у больных пневмонией и с симптомами ОРВИ. Ежедневно на территории Адыгеи могут проводить около 500 тестирований на коронавирус: тест-систем достаточно, в республике ожидают поступления новой партии в шесть тысяч штук.

Также анализы на коронавирус проводят и в республиканской инфекционной больнице — уже проведено 580 диагностик на коронавирус, в том числе и у людей, обратившихся самостоятельно. Ещё одна лаборатория готовится на базе Майкопской городской больницы, рассказал министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Глава Адыгеи дал поручение создать необходимый запас тест-систем, медикаментов, средств защиты и при возникновении потребности обеспечивать ими всех медиков.