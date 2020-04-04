Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Международной командой учёных во главе с исследователями из Йельского Университета было обнаружено, что люди после исчезновения симптомов COVID-19 ещё восемь дней могут быть переносчиками инфекции. Статья об исследовании опубликована в «Американском журнале респираторной и реанимационной медицины».

Учёные обследовали 16 пациентов, которых лечили в Центральной больнице Пекина с 28 января по 9 февраля 2020 года. Исследователи собрали образцы мазков из горла, взятых у всех пациентов в разные дни. Оказалось, что 50% пациентов продолжали выделять вирус в течение восьми дней после исчезновения симптомов заболевания.

Авторы исследования уточняют, что все пациенты были среднего возраста и перенесли COVID-19 в лёгкой форме, поэтому нельзя в точности утверждать, что такая же картина будет у пожилых пациентов или у больных с тяжелой формой болезни.

Однако, учёные подчёркивают, что согласно полученным данным необходимо относиться к недавно выздоровевшим пациентам так же осторожно, как к пациентам с симптомами коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре РФ также сообщили, что знакомы с данными исследованиями, но подобных научных изысканий в России не проводилось.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что средний инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 составляет 5,1 дня. Соответствующие данные исследования Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса в Блумберге опубликовала 22 марта Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор опубликовал данные по инкубационному периоду SARS-CoV-2