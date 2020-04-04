Москва, , 17:28 — REGNUM Риски вывоза граждан России из-за рубежа пояснила журналистам во время брифинга 4 апреля замглавы правительства РФ Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что приезд граждан России из-за рубежа на вывозных бортах может спровоцировать новую волну распространения коронавирусной инфекции.

Замглавы правительства уточнила, что при вывозе граждан из-за рубежа надо быть максимально осторожными и определить заранее, кого и куда будут вывозить и где эти граждане будут проходить двухнедельный карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о причинах приостановки вывоза российских граждан из-за рубежа.

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