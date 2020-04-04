Лондон, , 17:23 — REGNUM В Великобритании за сутки число скончавшихся от вызванного коронавирусом заболевания составило 708 человек. Об этом сообщили в четверг, 4 апреля, в пресс-службе британского минздрава.

В сообщении министерства говорится, что в итоге количество летальных исходов от заболевания COVID-19 достигло в Соединённом Королевстве 4313.

Отмечается, что всего в Великобритании на сегодняшний момент количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет 43 903.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля Британия обогнала Китай по числу умерших от заражения коронавирусом. Так, в Китае, по последним данным, от заражения коронавирусом скончались более 3,3 тыс. человек.

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