Калуга, , 17:55 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша принял решение расширить меры материальной поддержки медикам, непосредственно сталкивающимся с коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона 4 апреля написал на своей странице в социальной сети «В Контакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ежемесячные выплаты среднему медицинскому персоналу составят 20 тысяч рублей; младшему персоналу — 10 тысяч рублей. Немедицинскому персоналу, включая водителей скорой помощи, тем, кто перевозит заболевших коронавирусной инфекцией, также предусмотрены денежные выплаты. Их размер будет непосредственно определён главными врачами медицинских учреждений, исходя из объема работ», — сообщил Владислав Шапша.

Напомним, ранее в Калужской области приняли решение о введении ежемесячной доплаты для врачей, которые непосредственно задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом в размере 30 тысяч рублей,