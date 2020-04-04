Москва, , 17:05 — REGNUM В Российской Федерации заболевание СOVID-19 протекает бессимптомно у около 25% пациентов из всего общего количества инфицированных. Об этом сообщила в субботу, 4 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам.

«24,8% — люди (пациенты в РФ), у которых не было никаких симптомов», — сказала она.

При этом Попова добавила, что легко переносящие заражение жители страны являются «носителями».

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля 2020 г. в московском штабе по профилактике коронавируса сообщили, что всего на территории Российской Федерации зарегистрирован 4731 случай заражения коронавирусом. За сутки в стране выявили 582 новых случая заболевания СOVID-19.

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