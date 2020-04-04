Москва, , 17:06 — REGNUM Оценку сценария развития событий по борьбе с COVID-19 в России оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

Попова уточнила, что специалистами было рассчитано несколько сценариев развития событий по борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Среди них были как самый оптимистичный, так и самый неблагоприятный.

По словам Поповой, в настоящее время в стране события развиваются по оптимистичному сценарию. Глава Роспотребнадзора отметила, что такое развитие событий стало возможным во многом благодаря тому, что в стране за два месяца непосредственного «знакомства» с вирусом были предприняты все необходимые меры.

Попова заявила также, что за два прошедших месяца в России сумели подготовиться к возможной вспышке заболевания и продолжают делать это в настоящее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России заражение коронавирусом подтверждено у 235 детей, тяжёлых случаев заболевания среди них нет.

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