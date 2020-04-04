Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM Ленинский райсуд Екатеринбурга избрал меру пресечения гражданину 1991 года рождения, обвиняемому в убийстве восьми человек и умышленном повреждении чужого имущества. Он отправится в СИЗО.

Решение было принято по ходатайству СКР и на основании заключения прокурора. Гражданину вменяют поджог дома на улице Омской. Под стражей он пробудет минимум 1 месяц и 24 дня — до 26 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, барак на улице Омской сгорел в конце марта. Погибли восемь человек. Жильцы изначально подозревали в поджогах застройщиков.

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