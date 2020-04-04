Москва, , 16:48 — REGNUM С территории 73 стран завозилась в Российскую Федерацию новая коронавирусная инфекция. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила на брифинге вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ приезжали инфицированные в страну чаще всего.

«У нас завоз (в Россию) на сегодняшний день из 73 стран, — сказала Голикова. — … Но мы… достаточно своевременно приняли решение о закрытии пограничного сухопутного и авиационного сообщения с КНР и другими государствами».

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля 2020 г. в московском штабе по профилактике коронавируса сообщили, что 582 новых случая заражения коронавирусом были зафиксированы за минувшие сутки в 32 регионах России.

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