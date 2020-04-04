Москва, , 16:50 — REGNUM Российская Федерация приостановила на два дня вывоз граждан России из-за рубежа для оценки количества нуждающихся в возвращении на родину и проработки транспортных маршрутов. Об этом 4 апреля сообщила на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«График прилета граждан РФ в Россию начнет формироваться с понедельника, и мы постепенно будем возвращаться к полетам», — подчеркнула она.

Голикова также отметила, что пока остаются не идентифицированными 13 660 человек из 26 тыс., которые должны были вернуться в РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия приостановила выполнение международных авиарейсов для вывоза российских граждан на родину с полуночи субботы, 4 апреля. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заверили, что вся необходимая социальная помощь будет оказана гражданам России, оставшимся за рубежом и сообщившим сведения о себе.

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