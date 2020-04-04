Москва, , 16:49 — REGNUM Из общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России 235 случаев выявлено у детей. Об этом 4 апреля сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным Поповой, общее число детей с выявленным заражением коронавирусом в России составляет 235 человек. Тяжелобольных среди них нет, у 17 детей диагностирована пневмония.

Лёгкое и среднетяжёлое течение острого респираторного вирусного заболевания на сегодняшний день наблюдается у 41 ребёнка.

Попова пояснила, что все меры, предпринятые властями, в частности, приостановка работы школ и детских садов, направлены на защиту от угрозы коронавируса детей и лиц среднего возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о путях передачи коронавирусной инфекции. О них рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус