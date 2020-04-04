Москва, , 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем. Об этом сообщила 4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам.

«Вирус передается преимущественно капельным путем — 96% случаев связаны с капельным путем, — сказала она. — И только 4% или 6% у разных исследователей — это воздушный путь».

Она также добавила, что на поверхности коронавирус способен сохраняться 72 часа.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля в московском штабе по профилактике коронавируса сообщили, что в 32 регионах РФ подтвердились новые случаи заражения коронавирусом. Всего на территории страны за сутки выявили 582 новых случая заражения.