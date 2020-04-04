Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM В Ростовской области может увеличиться количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под серьёзным подозрением находятся пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 апреля.

«В референс-центре на проверке находятся еще пять исследований», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону выявлено девять случаев заболевания COVID-19. В настоящее время под наблюдением медиков находятся почти 4,5 тыс. человек. В регионе действует режим всеобщей изоляции. К дезинфекции улиц областного центра подключились спасатели роты радиационной, химической и биологической защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские спасатели подключились к дезинфекции улиц