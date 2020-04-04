Рязань, , 16:24 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён в Рязанской области до особого распоряжения. Распоряжение, в котором говорится об усилении мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, подписал 4 апреля губернатор Николай Любимов.

До 30 апреля в регионе запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Временно закрыты объекты культуры, спорта, парикмахерские, салоны, оказывающие услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

Граждане, посещавшие неблагополучные по COVID-19 страны, а также жители региона в возрасте старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Всем остальным разрешено покидать жилища в случае обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора и прогулки с домашним питомцем, при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию. Ограничения не распространяются на граждан, работающих в системе жизнеобеспечения населения.

По состоянию на 16:00 в регионе зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-2019. Анализы девяти человек направлены в федеральную лабораторию на подтверждение. Все изолированы и находятся под врачебным контролем.

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