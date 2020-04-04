Москва, , 16:17 — REGNUM Компания ФосАгро направила в регионы присутствия полторы тысячи ПЦР-тестов и планирует приобрести еще 10 тысяч тестов для диагностики COVID-19. Партия в 500 ПЦР-тестов уже доставлена в Мурманскую область и направлена на обследование пациентов с подозрением на коронавирус и регулярное тестирование медработников.

Как пояснил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев первоочередной задачей в противодействии COVID-19 является раннее выявление, изоляция и лечение инфицированных. А диагностика людей с признаками заболевания поможет поставить барьер между здоровыми и заболевшими людьми, что особенно важно для борьбы с распространением инфекции.

Кроме ПЦР-тестов, компания ранее доставила в Мурманскую область экспресс-тесты и реактивы для их проведения. Это стало возможно благодаря взаимодействию компании с Российским фондом прямых инвестиций, который оказал инвестиционную поддержку производству экспресс-тестов в России.

«Высоко ценю помощь компании ФосАгро в поставке очередных тестов для системы здравоохранения региона. Совместные усилия бизнеса, власти и медицинского персонала будут способствовать оперативной диагностике жителей региона и дальнейшему лечению, если это будет необходимо», — отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

ФосАгро также оказывает помощь медучреждениям городов присутствия в приобретении необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования и средств индивидуальной защиты. В частности, для Апатитско-Кировской городской больницы закуплены 4 аппарата ИВЛ, 12 кислородных концентраторов, 10 компрессорных небулайзеров, 500 фильтрующих полумасок и более тысячи одноразовых костюмов инфекционной защиты, 42 костюма-комбинезона, 80 защитных очков и 148 костюмов химической защиты «Тайкем». Еще 713 аналогичных костюмов готовятся к поставке в больницу. Приобретаются большие партии одноразовых шприцев, пробирок для крови и биоматериалов. Прорабатывается вопрос о закупке большего количества ИВЛ, специальной медицинской мебели, постельного белья, посуды, моющих и дезифицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: А.Чибис высоко оценил меры, принимаемые ФосАгро по защите от COVID-19