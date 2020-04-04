Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области из-за заморозков вероятна гибель сельхозкультур. Об ИА REGNUM сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Столбики уличных термометров будут опускаться до минусовых отметок в ночные и утренние часы. В период с 5 по 7 апреля ожидается от — 1 до — 4 градусов.

«Возможны происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», — уточнили в управлении.

Жителей региона просят быть внимательными и соблюдать осторожность при обогреве помещений.

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