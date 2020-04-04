Москва, , 16:16 — REGNUM На территории Российской Федерации заразились контактным путем коронавирусом уже большая часть пациентов. Об этом сообщила в субботу, 4 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам.

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По ее словам, 2854 случая, из всего количества выявленных на территории страны, заболевшие СOVID-19 по контакту от тех, кто приехал из-за рубежа.

«808 случаев — это привезенные случаи, — сказала вице-премьер РФ. — 2854 случая — заболевшие по контакту от тех, кто приехал».

Голикова добавила, что еще 487 случаев пока не известно, где и когда произошло заражение.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля в московском штабе по профилактике коронавируса сообщили, что за сутки в РФ зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.

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