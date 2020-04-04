Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM Расчёты спасательной роты радиационной, химической и биологической защиты подключились к дезинфекции улиц в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 4 апреля.

Спасатели будут обрабатывать проезжие части, остановочные комплексы, автобусы и соцобъекты ежедневно с 8:00 до 18:00. В час спецбригада сможет обработать до десяти единиц. Дезинфекция будет проводиться в пяти самых густонаселённых районах областного центра — Ворошиловском, Октябрьском, Пролетарском, Советском и Первомайском.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области действует режим всеобщей изоляции. Контроль за соблюдением карантина ужесточён. Улицы патрулируют сотрудники правоохранительных органов. К проверкам подключены члены казачьих дружин.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу Ростовской области оштрафуют за фейк о коронавирусе