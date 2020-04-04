Киев, , 16:17 — REGNUM Двадцать украинских медработников отправляются на самолете национальной гвардии Ан-74 в итальянский регион Марке, заявил 4 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«В Италии работает много украинцев, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно — украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса», — заявил Аваков.

По словам Авакова, в Италию также через два дня будет направлена гуманитарная помощь, которая включает в себя спиртовые дезинфицирующие средства, а также к отправке в Италию готовится вертолет-реанимация.

Украинские медработники, по словам Авакова, будут находиться в Италии с миссией две недели, после чего вернутся на Украину и после прохождения процедуры безопасности начнут делиться полученным в Италии опытом.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в свою очередь заявил, что медицинские работники, которые отправляются в Италию, обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, с ними будет налажена связь для того, чтоб все наработки, которые имеются для лечения заболевания вирусом COVID-19 могли применяться на Украине. В Италию по словам Степанова вылетели врачи инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине по состоянию на утро 4 апреля инфицирование коронавирусной инфекцией диагностировано у 1096 человек.