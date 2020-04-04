Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Жительницу Зимовниковского района Ростовской области могут привлечь к административной ответственности за распространение фейка о коронавирусе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 4 апреля.

43-летняя женщина распространяла голосовое аудиосообщение, содержащее недостоверную информацию о якобы заразившейся коронавирусом семье и летальном исходе от COVID-19. Тем самым она посеяла панику среди населения и «поставила под угрозу нарушение общественного порядка на территории района».

Согласно по п. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, женщине грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

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