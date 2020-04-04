Москва, , 16:17 — REGNUM Статистику по погибшим пациентам с выявленным заражением коронавирусной инфекцией сообщила журналистам 4 апреля замглавы правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По данным Голиковой, всего на сегодняшний день при выявленных 4732 случаях заражения коронавирусом, зафиксировано 43 случая летального исхода среди пациентов с положительным результатом анализа на коронавирус.

Как пояснила замглавы правительства РФ, большинство погибших пациентов были пожилыми людьми с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Ранее ИА REGNUM назвало регионы, в которых за последние сутки были выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

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