Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM В Ростовской 3,5 тыс. человек прошли проверку на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 апреля.

«Лабораториями областного Центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы «РЖД-Медицина» проведено обследование на коронавирусную инфекцию 3 тыс. 470 человек. Результат отрицательный», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в настоящее время под наблюдением донских специалистов находятся почти 4,5 тыс. человек. По данным на утро 4 апреля в регионе зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом. Заболевшие COVID-19 вернулись из Таиланда, Франции, США и Мексики. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

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