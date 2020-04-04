Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Глава национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что правительственные ведомства в сфере здравоохранения могут изменить рекомендации по использованию медицинских масок из-за новых данных о путях передачи коронавируса, сообщает Fox News.

В настоящее время американские государственные ведомства рекомендуют использовать медицинские маски только людям, инфицированным новым коронавирусом, а также тем, кто ухаживает за больными. Эти рекомендации основаны на представлениях о том, что основным средством передачи вируса являются капли диаметром около одного миллиметра, которые выбрасываются в воздух заражёнными людьми при кашле или чиханье.

Фаучи рассказал, что в ближайшее время рекомендации могут быть пересмотрены из-за новых данных, показавших, что вирус может передаваться с помощью очень мелких капель, выделяемых в воздух при обычном дыхании. Он добавил, что эти результаты не являются окончательными и требуют дальнейших исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта Энтони Фаучи заявил, что общее количество смертей от коронавирусной инфекции в США может достичь 200 тысяч.