Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В Ростовской области за сутки новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 апреля.

По последним данным, в Ростовской области официально зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Несколько снизилось количество жителей региона, находящихся под наблюдением медиков, — 4 тыс. 439 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусной пневмонией. Первый случай был подтверждён 25 марта. Известно, что жители региона заразились коронавирусом в Таиланде, Франции, Мексике и США. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Пока никто из заболевших COVID-19 не выписан.

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