Житомир, Украина, , 15:53 — REGNUM 47-летний мужчина, ранее заразившийся коронавирусом и находившийся в тяжелом состоянии, скончался в Житомирской области Украины. Об этом сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко на странице в соцсети Facebook.

По его словам, трагедия произошла в субботу, 4 апреля, в больнице в городе Бердичев.

«Врачи боролись до последнего …, — говорится в сообщении. — Сегодня утром перестало биться сердце мужчины 1972 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения Украины сообщили, что стране за сутки число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 154 человека, а общая численность заболевших по стране на текущий момент — 1096 человек.

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