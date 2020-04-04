Брянск, , 15:54 — REGNUM Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Брянске 4 апреля зарегистрированы у лиц, которые контактировали с прихожанами церкви евангелистов. Они общались с вернувшимися из Европы членами религиозной общины, сообщили в региональном оперативном штабе.

12 новых заболевших COVID-19 заразились после встречи с двумя прихожанами брянской церкви христиан евангельской веры «Пробуждение» — мать и сын после поездки в Испанию нарушили режим самоизоляции и пришли на встречу с прихожанами. Сейчас пациенты находятся на лечении в специальном изолированном корпусе Брянской областной больницы, их состояние удовлетворительное, они получают необходимую медицинскую помощь.

как сообщало ИА REGNUM, Бежицкий районный суд Брянска признал местную общину церкви виновной в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства и приостановил её деятельность на 90 суток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянской области подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусом