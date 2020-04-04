Симферополь, 4 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Более двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики. Об этом 4 апреля на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.
Она не уточнила, отправили рабочих в оплачиваемый отпуск или в отпуск за свой счёт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полуострове отменили движение нескольких поездов пригородного сообщения и все пригородные поезда Керчь — Анапа — Керчь.
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