Симферополь, , 15:50 — REGNUM Более двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики. Об этом 4 апреля на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.

«На Крымской железной дороге более 2000 сотрудников отправлено в отпуск. Всего до этого момента на работу ходили порядка 7000 человек», — отметила специалист.

Она не уточнила, отправили рабочих в оплачиваемый отпуск или в отпуск за свой счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полуострове отменили движение нескольких поездов пригородного сообщения и все пригородные поезда Керчь — Анапа — Керчь.

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