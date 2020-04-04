Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Миллион долларов США пожертвовала американская поп-звезда Мадонна в благотворительный фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды на исследования, связанные с поиском лекарства от коронавируса. Об этом 4 апреля сообщает журнал Variety, ссылаясь на представителя организации.

Как пояснил представитель фонда, денежные средства будут направлены не в сам фонд, а в фонд реагирования на COVID-19, которым управляют партнёры Gates Philanthropy Partners.

Сама певица на своём личном сайте пояснила, что она присоединяется к усилиям Bill & Melinda Gates Foundation, направленным на поиск и разработку лекарства от COVID-19. Мадонна отметила также, что направляет свою огромную благодарность медикам, учёным и специалистам по оказанию первой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделит до 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Непосредственно на ускорение процесса разработки и тестирования вакцины и лекарства от коронавируса предполагается выделить 60 млн. долларов.

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