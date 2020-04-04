Чебоксары, , 15:33 — REGNUM У ещё одного жителя Чувашии подтверждена новая коронавирусная инфекция. Но он не стал дожидаться результатов, а «уехал в Чебоксары» из Москвы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил на своей странице в «Инстаграмме» врио главы Чувашии Олег Николаев.

«Ситуация, которая разворачивается, показывает, что мы действует в правильном направлении. Только что позвонили из Москвы и сообщили, что ещё один житель Чувашии, сдав анализы, не дождался результатов и уехал в Чебоксары. Результат — положительный. Все наши службы уже работают согласно регламенту. Мы делаем всё, чтобы не допустить распространение вируса, а вас прошу — оставайтесь, пожалуйста, дома», — призвал Олег Николаев.

В настоящее время в республике подтверждены два случая коронавируса. Отметим, 2 апреля в Чувашии изолировали жительницу Нижневартовска с подтверждённым коронавирусом: она работала в Москве, где ей и стало плохо. Женщина решила не дожидаться результатов теста, а отправилась в Чебоксары на автобусе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другой пациент, вернувшийся из Бразилии (с транзитом через Швейцарию), сам обратился к врачам после ухудшения самочувствия. Сегодня, 4 апреля, его выписали.

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В республике после инцидента ужесточили меры безопасности.

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