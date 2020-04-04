Чебоксары, 4 апреля 2020, 15:33 — REGNUM У ещё одного жителя Чувашии подтверждена новая коронавирусная инфекция. Но он не стал дожидаться результатов, а «уехал в Чебоксары» из Москвы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил на своей странице в «Инстаграмме» врио главы Чувашии Олег Николаев.
В настоящее время в республике подтверждены два случая коронавируса. Отметим, 2 апреля в Чувашии изолировали жительницу Нижневартовска с подтверждённым коронавирусом: она работала в Москве, где ей и стало плохо. Женщина решила не дожидаться результатов теста, а отправилась в Чебоксары на автобусе. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Другой пациент, вернувшийся из Бразилии (с транзитом через Швейцарию), сам обратился к врачам после ухудшения самочувствия. Сегодня, 4 апреля, его выписали.
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В республике после инцидента ужесточили меры безопасности.