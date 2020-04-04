Оренбург, , 15:40 — REGNUM В Оренбургской области выявлен новый предварительно подтвержденный случай коронавируснлй инфекции, из-за которого под карантин попало целое село. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Карантин из-за коронавируса введён в селе Новоникитино Октябрьского района.

Предварительно подтвержденный диагноз поставлен гостье, приехавшей из Москвы. Она не соблюдала режим самоизоляции и активно общалась с сельскими жителями.

Теперь въезд и выезд из населенного пункта запрещен всем, кроме оперативных служб. Все те, кто контактировал с московской гостьей, взяты под меднаблюдение. Остальные жители должны соблюдать жёсткий режим самоизоляции, объявленный во всём регионе.

На 4 апреля в больницах Оренбуржья лечение от коронавируса получают 17 пациентов, из них трое находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. Выписан один выздоровевший, к выписке готовят ещё четверых.

Напомним, в Оренбургской области жёсткий режим самоизоляции продлен до 12 апреля. Далее режим будет зависеть от сложившейся ситуации с коронавирусом.