Белгород, , 15:30 — REGNUM Седьмым человеком с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» в Белгородской области стала жительница Белгорода. Её состояние удовлетворительное, она находится на самоизоляции, сообщили 4 апреля в оперативном штабе.

Женщина вернулась в областной центр из-за границы и отправилась на самоизоляцию. Вместе с ней дома находился её сын — его тесты отрицательные.

«В настоящее время состояние женщины удовлетворительное. Симптомов заболевания у неё нет. Она продолжает находиться на режиме самоизоляции, также как и её сын», — уточнили в оперативном штабе.

По данным оперштаба за прошедшие сутки на самоизоляцию ушли 100 жителей региона, их общее количество сейчас составляет 1 693 человека. С 3 161 граждан снято медицинское наблюдение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгородской области подтвержден новый случай заражения коронавирусом